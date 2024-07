पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती देख बदले अमेरिका के सुर, कहा – ‘भारत रुकवा सकता है रूस-यूक्रेन युद्ध’

Friendship between Indian PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) 5 साल बाद रूस (Russia) गए और उनका दो दिवसीय रूस दौरा बेहद ही सफल रहा। रूस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ और पूरी आवभगत भी हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने भी गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और दोनों ने एक-दूसरे को खास दोस्त बताया। दोनों ने 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने के साथ दूसरे कई विषयों पर चर्चा की। पुतिन ने तो पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल’ (The Order of St. Andrew the Apostle) से भी सम्मानित किया। रूसी राष्ट्रपति ने गोल्फ कार्ट में पीएम मोदी को बिठाकर अपना घर घुमाया। पुतिन ने पीएम मोदी के प्रति अपनी मज़बूत दोस्ती दिखा दी। पीएम मोदी के इस रूस दौरे पर दुनियाभर की नज़रें टिकी थी। ऐसे में अब अमेरिका (United States Of America) की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।



पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती देख बदले अमेरिका के सुर



पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती को देखकर अमेरिका के सुर बदल गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा,”भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। अमेरिका के दृष्टिकोण से भारत एक रणनीतिक भागीदार है। भारत और अमेरिका में हर विषय पर खुलकर बातचीत होती है, जिसमें रूस के साथ भारत के संबंधों का भी ज़िक्र होता है। हमारी तरह ही पूरी दुनिया ने पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात देखी।” वहीं पेंटागन के एक प्रवक्ता का कहना है, “अगर पुतिन पीएम मोदी के रूस दौरे को इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस अभी बाकी दुनिया से अलग-थलग नहीं हुआ है, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सच्चाई तो यही है कि पुतिन ने अपनी मर्ज़ी से जो युद्ध चुना है उससे रूस बाकी दुनिया से अलग-थलग पड़ गया है और उसे इसकी बड़ी लागत चुकानी पड़ रही है। इस मुलाकात से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।”



भारत रुकवा सकता है रूस-यूक्रेन युद्ध



व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का मानना है कि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत इसके लिए रूस से बात कर सकता है और युद्ध रुकवा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला पुतिन का ही होगा, लेकिन भारत में इस युद्ध को रुकवाने की क्षमता है।