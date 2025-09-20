अमेरिका की बढ़ाई गई वीजा फीस से भारतीय यात्रियों और छात्रों पर क्या होगा असर ? जानिए पूरी खबर

US visa fee hike impact on Indians : अगर आप अमेरिका घूमने, पढ़ाई करने या काम के लिए जाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अमेरिका सरकार ने वीजा की फीस बढ़ाने (US visa fee hike impact on Indians)का फैसला लिया है। अमेरिकी H-1B वीजा के अब 1 लाख डॉलर चुकाने पड़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इसका सीधा असर भारतीय यात्रियों और छात्रों पर पड़ेगा। अमेरिका की सरकार ने 2025 में एक नया कानून पास किया है, जिसके तहत वीज़ा अखंडता शुल्क( Visa Integrity Fee) नाम का एक नया चार्ज जोड़ा गया है। यह नया शुल्क 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ध्यान रहे कि यूएस में लगभग 4 करोड़ 50 लाख इंडो अमेरिकन हैं।