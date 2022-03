बेलारूस को अमेरिका की सीधी चेतावनी- भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम

रूस-यूक्रेन के बीच लगातार 6वें दिन भी जंग जारी है। रूस आज कीव पर हमलावर है और कई बड़े धमाके कर चुका है। बेलारूस इस जंग में रूस का साथ दे रहा है जिस कारण अब वो यूरोप और अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका ने अब उसे चेतावनी दी है कि यदि बेलारूस उसका साथ देता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

Published: March 01, 2022 11:25:38 am

आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 6 वां दिन है। इस युद्ध में बेलरूस की भूमिका को लेकर दुनियाभर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिका ने बेलारूस को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि रूस की मदद कर रहा बेलारूस को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड़ प्राइस ने ये बयान दिया है। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा है कि अगले हफ्ते बेलरूस अपने सैनिकों को रूसी सैनिकों की मदद के लिए यूक्रेन भेजेगा। अब अमेरिका की ये चेतावनी रूस के बाद बेलारूस के लिए भारी पड़ सकती है।

US warn Belarus amid Russia-Ukraine War, and shuts embassy in Belarus