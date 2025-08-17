ट्रंप प्रशासन ने राजधानी वाशिंगटन डीसी में बढ़ाई सुरक्षा, तीन राज्यों से बुलाए 700 सैनिक

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाशिंगटन डीसी में हिंसक अपराध और अराजकता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि राजधानी में हत्या दर बोगोटा, मेक्सिको सिटी और इस्लामाबाद जैसे शहरों से भी अधिक है। ट्रंप ने इसे "सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल" करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार हिंसक गिरोहों और अपराधियों से राजधानी को मुक्त कराएगी।