अमेरिकी रिपोर्ट्स ने पहलगाम अटैक को माना विद्रोही हमला, पाकिस्तान की जीत का किया दावा, चीन ने उठाए सवाल

वहीं चीन ने भी इस रिपोर्ट पर आपत्ती जताई है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए लिखा, USCC ने एक बार फिर से चीन की आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्र में हो रही तरक्की को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वह दुनिया के लिए खतरा हो। चीनी अखबार ने रिपोर्ट के राजनीतिक मकसद से लिखे होने की बात भी कही और दावा किया कि इसमें हकीकत का पूरी निष्पक्षता से विश्लेषण नहीं किया गया है। इसमें आगे लिखा, आयोग के भीतर चीन को लेकर गहरी गलतफहमियां और अहंकार मौजूद है। अखबार ने यह भी कहा कि, अमेरिका को चीन को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है।