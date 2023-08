नेपाल के रिटेल मार्केट में 30 साल बाद अचानक गिरी भारतीय रुपये की वैल्यू, जानिए वजह

जयपुरPublished: Aug 17, 2023 11:43:26 am Submitted by: Tanay Mishra

Indian Rupee Value Down In Nepal After 30 Years: 30 साल बाद हाल ही में अचानक नेपाल के रिटेल मार्केट में भारतीय रुपये की वैल्यू गिर गई है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।



Indian Rupee value down in Nepal