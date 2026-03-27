गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए मादुरो, न्यूयॉर्क की कोर्ट में हुए पेश

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लंबे समय से राजनीतिक तनाव बना हुआ है। इस तनाव ने जनवरी 2026 में बड़ा मोड़ लिया जब अमेरिकी सेना ने अचानक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया, जहां अब उनका मुकदमा चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब मादुरो दुसरी बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। वह हाल ही में न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए थे, जहां उनके वकीलों ने आरोपों को खारिज करने की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गंभीर बहस और विरोध को जन्म दिया है।