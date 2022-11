कंबोडिया के ताप्रोह्म मंदिर में 'हॉल ऑफ डांसर्स' का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां मरम्मत किए गए ताप्रोह्म मंदिर में 'हॉल ऑफ डांसर्स' का उद्घाटन करेंगे। ताप्रोह्म मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। धनखड़ कंबोडिया में आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर बैठक के सिलसिले में नामपेन्ह पहुंचे हैं।

शुक्रवार को कंबोडिया पहुंचे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सिएम रीप के सांस्कृतिक और पर्यटन प्रांत से सटे अंगकोर हेरिटेज पार्क के अंदर स्थित प्रसिद्ध ताप्रोह्म मंदिर में हाल ही में बहाल किए गए 'हॉल ऑफ डांसर्स' का उद्घाटन करने वाले हैं। धनखड़ कंबोडिया में आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर बैठक के सिलसिले में शुक्रवार को तीन दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 13 नवंबर को मंदिर के उस हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मरम्मत पूरा कर लिया है।

Vice President of India Jagdeep Dhankhar to inaugurate restored 'Hall of Dancers' at Prohm temple in Cambodia