आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेने कंबोडिया पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

New Delhi

Submitted by:

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 नवंबर को कंबोडिया की तीन दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं। यहां वह कई शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे। इस यात्रा पर वह कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन और कई अन्य देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे।

Vice President Jagdeep Dhankhar and his wife Sudesh Dhankhar arrive in Cambodia