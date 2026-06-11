दिल्ली के तमिलनाडु हाउस में लगी आग, जहां ठहरे हुए हैं मुख्यमंत्री विजय; कोई नुकसान नहीं

TN House Fire: देश की राजधानी में आय दिन आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आग लगने की घटनाएं दिल्ली के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही। दरअसल, फिर से दिल्ली के तमिलनाडु हाउस में लगी आग की घटना सामने आई है, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक, कुछ ही देर पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के दिल्ली के तमिलनाडु हाउस से निकले थे। इसके बाद वहां किचन में गैस लीक होने से आग लग गई। वीआईपी इलाका होने के कारण कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण भी हुआ, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने कुछ ही मिनट में हालात संभाल लिए। फिलहाल सीएम विजय सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही नीति आयोग की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।