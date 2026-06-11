‘गृह मंत्री जी जवाब दीजिए’, दिल्ली में जिम के बाहर हुई फायरिंग पर आम आदमी पार्टी ने अमित शाह से पूछा सवाल

AAP Targets Amit Shah: दिल्ली के पश्चिम विहार में 24HS फिटनेस जिम पर हुई फायरिंग के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि यह जिम सिंगर गुरु रंधावा का है और सलमान खान से उनकी नजदीकियों की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद साफ कर दिया कि जिम का गुरु रंधावा से कोई संबंध नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए सवाल कर जवाब देने को कहा है।