दिल्ली फायरिंग मामले में नया मोड़, पुलिस बोली- गुरु रंधावा का जिम से संबंध नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा गलत

राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित 24HS फिटनेस जिम पर गुरुवार सुबह हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया था कि यह जिम सिंगर गुरु रंधावा का है। अभिनेता सलमान खान से नजदीकियों के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है। हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है।