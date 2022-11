इजरायल के चित्रकार डेविड पोलांस्की सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने आए भारत

इजरायल के चित्रकार डेविड पोलांस्की भारत के दौरे पर हैं। यहां वह 'द मुंबई लिटफेस्ट' में भाग लेगें। इस कार्यक्रम में वह अपनी प्रसिद्ध डायरी 'ऐनी फ्रैंक' को कॉमिक्स में ढालने की रचनात्मक प्रक्रिया पर एक सेशन देंगे। इसके अलावा वह एक वर्कशॉप के दौरान लेखकों, चित्रकारों, साहित्य उद्यमियों, शिक्षाविदों और संस्कृति टिप्पणीकारों बातचीत भी करेंगे।

Israeli illustrator David Polonsky India visit to strengthen culture ties and to commemorate 30 years of diplomatic relations