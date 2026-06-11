‘मुझे पीछे से दो बार मारा और गालियां दीं’, दिल्ली मेट्रो में जींस और कॉर्सेट टॉप पहनने पर की गई बदसलूकी, महिला ने सुनाई आपबीती

Delhi Metro woman harassment: दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही एक महिला ने अपने साथ हुई एक हैरान करने वाली घटना सोशल मीडिया पर साझा की है। महिला का कहना है कि वह जींस और फुल-स्लीव कॉर्सेट टॉप पहनकर मेट्रो में यात्रा कर रही थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। महिला ने बताया कि जब उसे पहली बार बुजुर्ग महिला नेे पीछे से मारा तो पहले उसे लगा कि गलती से हुआ होगा लेकिन जब उसी महिला ने दोबारा उसे पीछे से मारा और गालियां देने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि यह जानबूझकर किया जा रहा है।