Video: ‘मैं बस घर जाना चाहती हूं…’ होटल में हमले के बाद फूट-फूटकर रोने लगीं ट्रंप की करीबी

घटना के बाद में ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस और दूसरे एनफोर्समेंट अधिकारियों की तारीफ की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "DC में काफी अच्छी शाम थी, सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने शानदार काम किया। उन्होंने तेजी और बहादुरी से काम किया। शूटर को पकड़ लिया गया है, और मैंने सलाह दी है कि हम 'शो को चलने दें' लेकिन, पूरी तरह से लॉ एनफोर्समेंट के हिसाब से काम करेंगे।"