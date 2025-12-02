Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Viral Video: वियतनाम में मिला गुजराती बोलने वाला लड़का, “बालिका वधू” देख कर सीखी भाषा –10 लाख व्यूज पार!

Vietnamese speaks Gujarati: वियतनाम में एक स्थानीय युवक ने भारतीय कपल निक-मिरल से फर्राटेदार गुजराती में बात की और “केम छो?” का जवाब “मजा मां” देकर उन्हें चौंका दिया।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 02, 2025

Vietnamese speaks Gujarati

वियतनामी गुजराती बोलते हैं। (फोटो : Insgtagram/ @bearded__daddy )

Vietnamese speaks Gujarati: वियतनाम की सड़कों पर हुई भारतीयों की एक अनोखी मुलाकात ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। हुआ कुछ यूं कि भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर निक सिंधव और उनकी पत्नी मिरल छुट्टियां मना रहे थे, जब एक स्थानीय वियतनामी युवक से उनकी बातचीत हो गई। यह पल इतना मजेदार था कि कपल ने इसे वीडियो में कैद कर लिया और अब यह वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहा है।दरअसल, वियतनाम जैसे देश में जहां ज्यादातर पर्यटक अंग्रेजी या बेसिक हिंदी पर ही बात करते हैं, वहां गुजराती (Vietnamese speaks Gujarati) सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं। ध्यान रहे कि वियतनाम के लोगों ने “बालिका वधू” (Balika Vadhu) टीवी सीरियल देख कर गुजराती सीखी। आइए जानते हैं इस वायरल स्टोरी की पूरी कहानी।

वियतनामी शख्स के मुंह से गुजराती सुन कर अच्छा लगा

इस बातचीत की शुरुआत बिल्कुल अनपेक्षित तरीके से हुई। वियतनामी युवक ने निक-मिरल से पूछा, “हिंदी तो मैं जानता हूं, लेकिन एक भाषा ऐसी है जो मुझे इससे भी ज्यादा पसंद है। बताओ, तुम्हारी मातृभाषा क्या है?” मिरल ने हंसते हुए कहा, “हम गुजराती हैं।” बस, फिर क्या था! निक ने उत्साह से पूछा, “केम छो?” यानि “कैसे हो?” वियतनामी शख्स ने तुरंत जवाब दिया, “मजा मा!” मतलब “मैं बिल्कुल ठीक हूं।” यह सुनते ही कपल हैरान रह गया। निक ने बाद में बताया कि वे सोच भी नहीं सकते थे कि वियतनाम में कोई गुजराती बोलेगा। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @bearded__daddy अकाउंट से शेयर हुआ, जहां कैप्शन था – “इस पल ने हमें वियतनाम में हिला डाला। पहले हिंदी, फिर गुजराती!”

इस वीडियो की लोकप्रियता का राज क्या है ?

दरअसल, वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहां साल 2024 में ही 4 लाख से ज्यादा भारतीय घूमने गए, जो बॉलीवुड, इंडियन फूड और टीवी शोज के दीवाने हैं। वियतनामी युवक ने खुद बताया कि वह भारतीय सीरियल्स देख कर ये भाषाएं सीखता है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, “मैं भी इसी शख्स से मिली। उसने कहा कि उसने ‘बालिका वधू’ के सारे एपिसोड देखे हैं और मेरी शादी की चूड़ियां देखकर बोला, ‘वाह, ये तो सीरियल जैसी ही हैं!’”

पर्यटकों से मिलकर भाषाएं सीखते हैं

ये कमेंट्स दिखाते हैं कि कैसे छोटी-छोटी बातों से सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है। वियतनाम के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं – वे पर्यटकों से मिल कर भाषाएं सीखते हैं, ताकि बातचीत मजेदार बने और हम घर जैसा फील करें।
निक-मिरल की यह ट्रिप वियतनाम के खूबसूरत बीचेस और स्ट्रीट फूड की यादें लेकर लौटी, लेकिन यह वीडियो सबसे खास रहा। सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर कर कह रहे हैं, “भारतीय संस्कृति का जलवा विदेशों में!”

वियतनामी लोग सुपर स्वीट हैं

एक यूजर ने लिखा, “कोई आश्चर्य नहीं, वियतनाम में भारतीय पर्यटक हर जगह हैं। वे भाषाएं सीखते हैं ताकि हमें घर जैसा फील हो। वियतनामी लोग सुपर स्वीट हैं।” यह स्टोरी हमें याद दिलाती है कि यात्रा सिर्फ जगहें देखना नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ना है। अगर आप भी वियतनाम प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे सरप्राइज मिलने की पूरी उम्मीद रखें।

यह ट्रेंड बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से है

कमेंट्स में एक और मजेदार बात सामने आई – कई भारतीयों ने शेयर किया कि वियतनाम में उन्हें अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी-गुजराती में बात करने वाले मिले। यह ट्रेंड बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से है, जहां इंडियन कंटेंट ग्लोबल हो रहा है। निक ने कहा, “इस अनुभव ने हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराया।” वीडियो ने न सिर्फ हंसी बांटी, बल्कि सांस्कृतिक पुल भी बनाया। कुल मिलाकर यह वायरल क्लिप यात्रा प्रेमियों के लिए प्रेरणा है – अगली ट्रिप में शायद आपका भी ऐसा ही कोई शानदार मोमेंट हो!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tourism

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

02 Dec 2025 04:28 pm

Hindi News / World / Viral Video: वियतनाम में मिला गुजराती बोलने वाला लड़का, “बालिका वधू” देख कर सीखी भाषा –10 लाख व्यूज पार!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“हमने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए”–भारत के नेवी चीफ का धमाकेदार खुलासा! ऑपरेशन सिंदूर में पाक की कमर टूटी

Operation Sindoor Navy Chief
राष्ट्रीय

इमरान खान की बहनों के आगे पाक सरकार ने टेके घुटने, बहन को मिली मिलने की मंजूरी

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan
विदेश

बेटा पैदा करने के लिए पत्नी ढूंढ रहा 79 साल का रईस, सालान सैलरी के साथ जारी किया विज्ञापन

Benjamin slade
विदेश

पाकिस्तान में फिर खूनी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग, दो पुलिसकर्मी शहीद, गाड़ी में लगाई आग

विदेश

पाकिस्तान की बेशर्मी: मदद के नाम पर श्रीलंका भेजा एक्सपायर सामान, कोलंबो के अधिकारियों में गुस्सा

Pakistan sends expired goods to Sri Lanka
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.