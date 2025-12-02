Viral Video: वियतनाम में मिला गुजराती बोलने वाला लड़का, “बालिका वधू” देख कर सीखी भाषा –10 लाख व्यूज पार!

Vietnamese speaks Gujarati: वियतनाम की सड़कों पर हुई भारतीयों की एक अनोखी मुलाकात ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। हुआ कुछ यूं कि भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर निक सिंधव और उनकी पत्नी मिरल छुट्टियां मना रहे थे, जब एक स्थानीय वियतनामी युवक से उनकी बातचीत हो गई। यह पल इतना मजेदार था कि कपल ने इसे वीडियो में कैद कर लिया और अब यह वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहा है।दरअसल, वियतनाम जैसे देश में जहां ज्यादातर पर्यटक अंग्रेजी या बेसिक हिंदी पर ही बात करते हैं, वहां गुजराती (Vietnamese speaks Gujarati) सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं। ध्यान रहे कि वियतनाम के लोगों ने “बालिका वधू” (Balika Vadhu) टीवी सीरियल देख कर गुजराती सीखी। आइए जानते हैं इस वायरल स्टोरी की पूरी कहानी।