Viral Video: वियतनाम में मिला गुजराती बोलने वाला लड़का, “बालिका वधू” देख कर सीखी भाषा –10 लाख व्यूज पार!

वियतनामी गुजराती बोलते हैं। (फोटो : Insgtagram/ @bearded__daddy )
Vietnamese speaks Gujarati: वियतनाम की सड़कों पर हुई भारतीयों की एक अनोखी मुलाकात ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। हुआ कुछ यूं कि भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर निक सिंधव और उनकी पत्नी मिरल छुट्टियां मना रहे थे, जब एक स्थानीय वियतनामी युवक से उनकी बातचीत हो गई। यह पल इतना मजेदार था कि कपल ने इसे वीडियो में कैद कर लिया और अब यह वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहा है।दरअसल, वियतनाम जैसे देश में जहां ज्यादातर पर्यटक अंग्रेजी या बेसिक हिंदी पर ही बात करते हैं, वहां गुजराती (Vietnamese speaks Gujarati) सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं। ध्यान रहे कि वियतनाम के लोगों ने “बालिका वधू” (Balika Vadhu) टीवी सीरियल देख कर गुजराती सीखी। आइए जानते हैं इस वायरल स्टोरी की पूरी कहानी।
इस बातचीत की शुरुआत बिल्कुल अनपेक्षित तरीके से हुई। वियतनामी युवक ने निक-मिरल से पूछा, “हिंदी तो मैं जानता हूं, लेकिन एक भाषा ऐसी है जो मुझे इससे भी ज्यादा पसंद है। बताओ, तुम्हारी मातृभाषा क्या है?” मिरल ने हंसते हुए कहा, “हम गुजराती हैं।” बस, फिर क्या था! निक ने उत्साह से पूछा, “केम छो?” यानि “कैसे हो?” वियतनामी शख्स ने तुरंत जवाब दिया, “मजा मा!” मतलब “मैं बिल्कुल ठीक हूं।” यह सुनते ही कपल हैरान रह गया। निक ने बाद में बताया कि वे सोच भी नहीं सकते थे कि वियतनाम में कोई गुजराती बोलेगा। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @bearded__daddy अकाउंट से शेयर हुआ, जहां कैप्शन था – “इस पल ने हमें वियतनाम में हिला डाला। पहले हिंदी, फिर गुजराती!”
दरअसल, वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहां साल 2024 में ही 4 लाख से ज्यादा भारतीय घूमने गए, जो बॉलीवुड, इंडियन फूड और टीवी शोज के दीवाने हैं। वियतनामी युवक ने खुद बताया कि वह भारतीय सीरियल्स देख कर ये भाषाएं सीखता है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, “मैं भी इसी शख्स से मिली। उसने कहा कि उसने ‘बालिका वधू’ के सारे एपिसोड देखे हैं और मेरी शादी की चूड़ियां देखकर बोला, ‘वाह, ये तो सीरियल जैसी ही हैं!’”
ये कमेंट्स दिखाते हैं कि कैसे छोटी-छोटी बातों से सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है। वियतनाम के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं – वे पर्यटकों से मिल कर भाषाएं सीखते हैं, ताकि बातचीत मजेदार बने और हम घर जैसा फील करें।
निक-मिरल की यह ट्रिप वियतनाम के खूबसूरत बीचेस और स्ट्रीट फूड की यादें लेकर लौटी, लेकिन यह वीडियो सबसे खास रहा। सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर कर कह रहे हैं, “भारतीय संस्कृति का जलवा विदेशों में!”
एक यूजर ने लिखा, “कोई आश्चर्य नहीं, वियतनाम में भारतीय पर्यटक हर जगह हैं। वे भाषाएं सीखते हैं ताकि हमें घर जैसा फील हो। वियतनामी लोग सुपर स्वीट हैं।” यह स्टोरी हमें याद दिलाती है कि यात्रा सिर्फ जगहें देखना नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ना है। अगर आप भी वियतनाम प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे सरप्राइज मिलने की पूरी उम्मीद रखें।
कमेंट्स में एक और मजेदार बात सामने आई – कई भारतीयों ने शेयर किया कि वियतनाम में उन्हें अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी-गुजराती में बात करने वाले मिले। यह ट्रेंड बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से है, जहां इंडियन कंटेंट ग्लोबल हो रहा है। निक ने कहा, “इस अनुभव ने हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराया।” वीडियो ने न सिर्फ हंसी बांटी, बल्कि सांस्कृतिक पुल भी बनाया। कुल मिलाकर यह वायरल क्लिप यात्रा प्रेमियों के लिए प्रेरणा है – अगली ट्रिप में शायद आपका भी ऐसा ही कोई शानदार मोमेंट हो!
