बेटी के ससुराल में पिता को मारे जाते हैं कोड़े, जानें कहां निभाई जाती है यह परंपरा

चीन के गांसू प्रांत में रहने वाली बाओआन जनजाति में शादी के दौरान दूल्हे के पिता दुल्हन के पिता को 20 कोड़े मारता है। यह कोड़े सिर्फ नाटक में मारे जाते है और यह परंपरा लड़के वालों के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 03, 2026

Viral News

चीन के एक समुदाय में शादी के दौरान दुल्हन के पिता को मारे जाते है कोड़े (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अगर बेटी ससुराल में ठीक से न रहे और कोई गलती करे तो उसकी सजा उसके पिता को कोड़े मारके दी जाती है। इस तरह की परंपराओं के बारे में सुनने पर लगता है कि यह दशकों पहले होने वाली चीजें हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में आज भी एक ऐसी जगह है जहां बेटी के ससुराल में पिता से माफी मंगवाई जाती है और उन्हें कोड़े मारे जाते हैं।

चीन के गांसू प्रांत में निभाई जाती है यह परंपरा

यह परंपरा चीन के गांसू प्रांत में रहने वाली बाओआन जनजाति के बीच निभाई जाती हैं। यह एक मुस्लिम समुदाय है जिसकी आबादी करीब 25000 है। यह समुदाय अपनी अलग भाषा, संस्कृति और शादी से जुड़ी परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस समूह के लोगों की शादी एक तीन दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाई जाती है। इस दौरान अलग-अलग तरह की कई खास रस्में निभाई जाती हैं।

सिर्फ नाटक में मारे जाते हैं कोड़े

दुल्हन के पिता को कोड़े मारने की यह रस्म भी इन्हीं रस्मों में से एक है। इस परंपरा को 'ससुर को कोड़े मारना' कहा जाता है। हालांकि यह कोड़े सच में नहीं मारे जाते है, बल्कि सिर्फ कोड़े मारने का नाटक किया जाता है। इस रस्म के दौरान दुल्हन के पिता को लड़के वालों के घर आमंत्रित किया जाता है फिर उन्हें आंगन में बैठाया जाता है।

बेटी की परवरिश के लिए माफी मांगता है पिता

पहले लड़की के पिता का सम्मान से स्वागत किया जाता है और फिर वह बेटी के ससुराल वालों से उसकी परवरिश को लेकर माफी मांगते हैं। इसके बाद दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता को 20 बार कोड़े मारने का नाटक करता है। इसके बाद यह रस्म पूरी मानी जाती है। इस समुदाय के अनुसार यह परंपरा बस दुल्हे के परिवार के प्रति सम्मान दिखाने का एक जरिया है। इसका बेटी के आचरण या व्यवहार गलत होने से कोई संबंध नहीं माना जाता है।

Hindi News / World / बेटी के ससुराल में पिता को मारे जाते हैं कोड़े, जानें कहां निभाई जाती है यह परंपरा

विदेश

