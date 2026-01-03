बेटी के ससुराल में पिता को मारे जाते हैं कोड़े, जानें कहां निभाई जाती है यह परंपरा

पहले लड़की के पिता का सम्मान से स्वागत किया जाता है और फिर वह बेटी के ससुराल वालों से उसकी परवरिश को लेकर माफी मांगते हैं। इसके बाद दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता को 20 बार कोड़े मारने का नाटक करता है। इसके बाद यह रस्म पूरी मानी जाती है। इस समुदाय के अनुसार यह परंपरा बस दुल्हे के परिवार के प्रति सम्मान दिखाने का एक जरिया है। इसका बेटी के आचरण या व्यवहार गलत होने से कोई संबंध नहीं माना जाता है।