पाकिस्तानी मां-बाप ने सड़क पर छोड़ा और चीनी जोड़े ने लिया गोद, 20 सालों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़की

फैन ने हाल ही सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा भी की है। फैन के जीवन की तरह ही उनकी शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प है क्योंकि फैन का मंगेतर, ल्यू श्याओशुआई उसके शुरुआती ऑनलाइन फॉलोअर्स में से एक है। जब फैन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी तभी ल्यू उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने उसे फोलो करना शुरु किया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद ल्यू ने अपनी जॉब छोड़ दी और वह फैन को उसका सोशल मीडिया संभालने में मदद करने लगा। तीन सालों तक दोनों साथ रहे जिसके बाद अब 17 सितंबर को वह शादी के बंधंन में बंधने जा रहे है।