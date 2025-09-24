Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तानी मां-बाप ने सड़क पर छोड़ा और चीनी जोड़े ने लिया गोद, 20 सालों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़की

पाकिस्तान में पैदा हुई एक लड़की को उसके माता के सड़क पर छोड़ने के बाद चीनी दंपती उसे गोद लेकर चीन लाए। वह लड़की अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 24, 2025

Chinese social media influencer Fan Zihe and her family
चीनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैन ज़िहे और उनका परिवार (फोटो- एक्स पोस्ट)

एक चीनी सोशल मीडिया इफ्लूएंसर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फैन ज़िहे नामक यह इफ्लूएंसर मूल रूप से पाकिस्तानी है लेकिन उसका पालन पोशण चीन के ग्रामीण हेनान प्रांत में हुआ है। पाकिस्तान मैं पैदा हुई फैन के चीन पहुंचने की यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह ही दिलचस्प है। फैन ने हाल ही सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा की है।

बचपन में पाकिस्तान से चीन आई फैन

दरअसल जब फैन पैदा हुई तो उसके माता पिता ने उसे एक डिब्बे में बंद कर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। बाद में एक एक निस्संतान चीनी जोड़े ने फैन को गोद ले लिया जो उस समय वहीं काम करते थे। कुछ समय बाद जब चीनी जोड़ा हेनान लौटा तो फैन भी उनके साथ अपना मुल्क छोड़ एक नए देश में आ गई। फैन की उम्र फिलहाल 20 साल है और 2023 में उसका एक वीडियो वायरल होने के बाद उसकी कहानी दुनिया के सामने आई। इस वीडियो के वायरल होने से फैन की जिंदगी बदल गई और वह जल्द ही एक मशहूर इफ्लूएंसर बन गई।

ये भी पढ़ें

Viral Video: दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक धरती में धंसी सड़क, देखते ही देखते समा गए कई वाहन
विदेश
bangkok Road suddenly collapse

हेनान लहजे में बात करने के चलते वायरल हुई फैन

इस वीडियो में फैन नूडल्स खाते हुए हेनान लहजे में बात कर रही थी। फैन के चीनी न दिखते हुए इतनी अच्छी हेनानी में बात करना लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। इसी के चलते फैन का यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो ने फैन को एक चीनी सोशल मीडिया एप पर फैन को 18 लाख फोलोवर्स दिलाए। इसके बाद फैन लगातार अपनी जिंदगी से जुड़े पल सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। अपनी खूबसूरती और साधारण जीवन के लिए जाने जानी वाली फैन रोज अपने फ़ार्म पर बिताए गए पलों को शेयर करती हैं और स्थानीय किसानों की मदद के लिए उनके उत्पादों को ऑनलाइन प्रमोट भी करती हैं।

फैन ने हाल ही की शादी की घोषणा

फैन ने हाल ही सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा भी की है। फैन के जीवन की तरह ही उनकी शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प है क्योंकि फैन का मंगेतर, ल्यू श्याओशुआई उसके शुरुआती ऑनलाइन फॉलोअर्स में से एक है। जब फैन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी तभी ल्यू उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने उसे फोलो करना शुरु किया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद ल्यू ने अपनी जॉब छोड़ दी और वह फैन को उसका सोशल मीडिया संभालने में मदद करने लगा। तीन सालों तक दोनों साथ रहे जिसके बाद अब 17 सितंबर को वह शादी के बंधंन में बंधने जा रहे है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2025 03:30 pm

Published on:

24 Sept 2025 03:27 pm

Hindi News / World / पाकिस्तानी मां-बाप ने सड़क पर छोड़ा और चीनी जोड़े ने लिया गोद, 20 सालों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़की

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.