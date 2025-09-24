पाकिस्तानी मां-बाप ने सड़क पर छोड़ा और चीनी जोड़े ने लिया गोद, 20 सालों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़की

एक चीनी सोशल मीडिया इफ्लूएंसर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फैन ज़िहे नामक यह इफ्लूएंसर मूल रूप से पाकिस्तानी है लेकिन उसका पालन पोशण चीन के ग्रामीण हेनान प्रांत में हुआ है। पाकिस्तान मैं पैदा हुई फैन के चीन पहुंचने की यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह ही दिलचस्प है। फैन ने हाल ही सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा की है।
दरअसल जब फैन पैदा हुई तो उसके माता पिता ने उसे एक डिब्बे में बंद कर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। बाद में एक एक निस्संतान चीनी जोड़े ने फैन को गोद ले लिया जो उस समय वहीं काम करते थे। कुछ समय बाद जब चीनी जोड़ा हेनान लौटा तो फैन भी उनके साथ अपना मुल्क छोड़ एक नए देश में आ गई। फैन की उम्र फिलहाल 20 साल है और 2023 में उसका एक वीडियो वायरल होने के बाद उसकी कहानी दुनिया के सामने आई। इस वीडियो के वायरल होने से फैन की जिंदगी बदल गई और वह जल्द ही एक मशहूर इफ्लूएंसर बन गई।
इस वीडियो में फैन नूडल्स खाते हुए हेनान लहजे में बात कर रही थी। फैन के चीनी न दिखते हुए इतनी अच्छी हेनानी में बात करना लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। इसी के चलते फैन का यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो ने फैन को एक चीनी सोशल मीडिया एप पर फैन को 18 लाख फोलोवर्स दिलाए। इसके बाद फैन लगातार अपनी जिंदगी से जुड़े पल सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। अपनी खूबसूरती और साधारण जीवन के लिए जाने जानी वाली फैन रोज अपने फ़ार्म पर बिताए गए पलों को शेयर करती हैं और स्थानीय किसानों की मदद के लिए उनके उत्पादों को ऑनलाइन प्रमोट भी करती हैं।
फैन ने हाल ही सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा भी की है। फैन के जीवन की तरह ही उनकी शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प है क्योंकि फैन का मंगेतर, ल्यू श्याओशुआई उसके शुरुआती ऑनलाइन फॉलोअर्स में से एक है। जब फैन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी तभी ल्यू उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने उसे फोलो करना शुरु किया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद ल्यू ने अपनी जॉब छोड़ दी और वह फैन को उसका सोशल मीडिया संभालने में मदद करने लगा। तीन सालों तक दोनों साथ रहे जिसके बाद अब 17 सितंबर को वह शादी के बंधंन में बंधने जा रहे है।