Viral Video: भारत में मुसलमानों पर हमला ? बिल्कुल नहीं, महिला के गिरने का वीडियो इस मुस्लिम देश का है

इस वीडियो में जो नीले रंग का ट्रक दिख रहा है, वह चीनी कंपनी JAC मोटर्स का है। भारत में JAC के ट्रक नहीं बिकते, लेकिन बांग्लादेश में एनर्जीपैक कंपनी इनकी आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर है। ट्रक की नंबर प्लेट पर बंगाली अक्षरों में “মেট্রো” (मेट्रो) लिखा हुआ दिख रहा है, जो ढाका की गाड़ियों में आम है। ढाका मीरपुर मोटर्स के यू ट्यूब वीडियो से तस्वीर मिला कर देखने पर बिल्कुल वही ट्रक मिलता है। यानि सारे सुबूत चीख-चीख कर बता रहे हैं – यह घटना बांग्लादेश की है, भारत की नहीं है। इस तरह के फेक वीडियो को आधार बना कर देश में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सामाजिक और धर्म निरपेक्ष ताना बाना तोडने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।