12 घंटे की शिफ्ट करता है 91 साल का यह व्यक्ति, बताया फिट रहने का राज़; देखें वीडियो

91 Year Old Singapore Worker: सिंगापुर में 91 साल के एक बुजुर्ग (91 Year Old Singapore) ने इस उम्र में भी खूब काम कर के सबको हैरान कर दिया है। वे रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट में बाथरूम साफ करते हैं (12 Hour Shift Worker), उसके बावजूद चुस्त-दुरुस्त हैं। उनके फिट रहने का राज़ सुन कर आप भी आश्चर्य करेंगे। कोई जिम, कोई स्पेशल डाइट नहीं – बस सामान्य खाना और खुश रहना। यह कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई यात्री जेडन लैंग के वीडियो से वायरल (Viral Fitness Secret) हुई। जेडन ने उन्हें लंच के पैसे दिए, बातचीत रिकॉर्ड की, और इंस्टाग्राम पर डाला। अब अभिनेता आर माधवन ने शेयर कर इसे और फैलाया। अब इससे लाखों लोग प्रेरित हो रहे ​हैं। बात यह है कि जेडन सिंगापुर घूम रहे थे। एक पब्लिक बाथरूम में उन्होंने बुजुर्ग को मेहनत करते हुए देखा। सोचा– लंच के लिए कुछ मदद कर दें। बात शुरू की – "आप कैसे हैं?" बुजुर्ग ने शर्माते हुए कहा, "ठीक हूं।" फिर पूछा, "आज का दिन कैसा है?" वे ठीक से सुन नहीं पाए, बोले, "91 साल का हूं।" जेडन चौंक गए, "क्या! आप अभी भी काम कर रहे हो? कमाल हो यार!" बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, शाम 7 बजे तक ड्यूटी, रोज 12 घंटे काम। जेडन ने पूछा, "इतनी उम्र में फिट कैसे हैं?" जवाब मिला, "नॉर्मल खाना खाता हूं।" व्यायाम पर ? "कभी नहीं किया (No Exercise Healthy)।" जेडन हंस पड़े, "तब तो तुम तो सुपरमैन हो!"