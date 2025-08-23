Patrika LogoSwitch to English

Viral video: बच्चा खेलते-खेलते गलती से बॉर्डर पार चला गया, सोशल मीडिया पर लोग बोले-अब खुश रहेगा !

Viral video border crossing: एक छोटा बच्चा सीमा के पास खेलते-खेलते गलती से कनाडा पहुंच गया, और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

भारत

MI Zahir

Aug 23, 2025

Viral video border crossing
एक बच्चा खेलते-खेलते गलती से सरहद पार चला गया। (वायरल वीडियो का स्क्रीन शॉट.)

Viral video border crossing: एक वायरल वीडियो (Viral video border crossing) में चार लोगों का परिवार अमेरिका-कनाडा सीमा पर (viral border video) खड़ा दिखाई दे रहा है, जब छोटा लड़का घूमते दरवाजे से खेलते हुए सीमा पार (toddler crosses border)कर जाता है। अमेरिकी सीमा पर घूमने वाले दरवाज़ों से खेलता एक छोटा लड़का गलती से कनाडा पहुँच गया। इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में यह नजारा देखा गया। जब उसके गुस्साए माता-पिता ने पूछा कि बच्चा ऐसा क्यों करेगा, तो इंटरनेट पर लोग खुशी से झूम उठे कि बच्चा कनाडा में कितना खुश होगा। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में चार लोगों का यह परिवार अमेरिका-कनाडा सीमा (US Canada border viral) पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है , तभी एक छोटा लड़का घूमते हुए दरवाज़े से खेलते हुए सीमा पार कर जाता है। जब उनमें से तीन लोग अमेरिकी सीमा पर खड़े होते हैं, तो माता-पिता लड़के पर चिल्लाते हुए पूछते हैं, "तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?"

यह बच्चा गलती से कनाडा चला गया

वीडियो का शीर्षक है: "यह लड़का अमेरिकी सीमा पर घूमने वाले दरवाजों के साथ खेल रहा था और गलती से कनाडा चला गया ।" इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा, 'अब वह ज़्यादा खुश होगा' इंस्टाग्राम पर वायरल हुए इस वीडियो में चार लोगों का परिवार अमेरिका-कनाडा सीमा पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जब छोटा लड़का घूमते दरवाजे से खेलते हुए सीमा पार कर जाता है।

इंटरनेट पर लोग खुशी से झूम उठे

एक वायरल वीडियो में, अमेरिकी सीमा पर घूमने वाले दरवाज़ों से खेलता एक छोटा लड़का गलती से कनाडा पहुँच गया। जब उसके गुस्साए माता-पिता ने पूछा कि बच्चा ऐसा क्यों करेगा, तो इंटरनेट पर लोग खुशी से झूम उठे कि बच्चा कनाडा में कितना खुश होगा।

कनाडा उसके लिए सबसे अच्छी जगह

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में, चार लोगों का यह परिवार अमेरिका-कनाडा सीमा पर खड़ा दिखाई दे रहा है , तभी एक छोटा लड़का घूमते हुए दरवाज़े से खेलते हुए सीमा पार कर जाता है। जब उनमें से तीन लोग अमेरिकी सीमा पर खड़े होते हैं, तो माता-पिता लड़के पर चिल्लाते हुए पूछते हैं, "तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?" सोशल मीडिया यूजर्स ने छोटे लड़के की सराहना की और कहा कि कनाडा उसके लिए सबसे अच्छी जगह है।

यूजर्स के कमेंट्स : एक नजर

एक यूजर ने कहा, "अपने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का आनंद लें दोस्त।"

एक अन्य ने चुटकी लेते हुए कहा: "पूरे परिवार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति।"

एक और यूजर ने मजाक में कहा, "जब तक आप दौड़ सकते हैं, दौड़ें (कनाडा का झंडा)।"

एक अन्य यूजर ने अफसोस जताते हुए कहा, "बधाई हो बच्चे, शानदार बचाव।"

दूसरे यूजर ने कहा, "उसे जाने दो। अब वह बेहतर जगह पर है।"

एक अन्य यूजर ने कहा, "कनाडाई लोग इतने अच्छे हैं कि वे उसे जल्दी से बाहर निकलने में मदद करेंगे।"

इससे कोई समाधान नहीं निकला

नेटिज़न्स भी पिता के बच्चे पर चिल्लाने पर चिंतित थे, और उन्होंने कहा कि इससे कोई समाधान नहीं निकला। एक नेटिजन ने कहा, "मुझे यह अच्छा लगा कि वे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ,जैसे यह बच्चा सीमा पार करने के परिणामों को समझता है।" एक और यूजर ने रोचक अंदाज में कहा, यानि, फिर वे सरहद पर क्यों गए? क्या वे सिर्फ़ 'प्रवेश न करने' की योजना बना रहे थे?" दूसरे यूजर ने चुटकी ली,"पिताजी नाराज़ क्यों हैं? उन्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए था। बच्चे कभी-कभी गलतियाँ कर देते हैं ।"

मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था

एक यूज़र ने कहा कि कनाडा बॉर्डर वाले बच्चे को फौरन वापस जाने देंगे। कमेंट में लिखा था, "मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने उसे फौरन वापस जाने दिया।"

वायरल वीडियो के कुछ अछूते पहलू

यह वीडियो एक मासूमियत भरा पल है—एक बच्चा बिना किसी बड़ी सोच के खेलने के दौरान गलती से कनाडा पहुंच गया, और सोशल मीडिया इसे प्यार से देख रहा है। "अब वह ज़्यादा खुश होगा" जैसे संदेश दर्शाते हैं कि लोग इस अनजाने पल में भी खुशियाँ तलाश रहे हैं।

वायरल वीडियो और सुलगते सवाल

क्या यह सिर्फ एक मज़ेदार घटना है या इसमें सुरक्षा और ध्यानहीनता जैसे मुद्दे भी छुपे हैं? आगे आइए देखें कि सीमा पर बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है और क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है।

हंसी भरी प्रतिक्रियाएं आईं और सवाल उठे

इस घटना से न केवल हंसी भरी प्रतिक्रियाएं आईं, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि क्या माता-पिता सीमा जैसे संवेदनशील स्थान पर बच्चों से पर्याप्त सतर्कता बरतते हैं? साथ ही, सोशल मीडिया पर इस पर प्रेम और चिंता दोनों साथ नजर आई।

लोग दिल खोल कर प्यार से देखने लगे

बहरहाल एक छोटा बच्चा, एक सीमा, और एक घुमावदार दरवाजा—इन तत्वों ने मिलकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा पल बना दिया जिसे लोग दिल खोलकर प्यार से देखने लगे। यह वीडियो दर्शाता है कि कभी-कभी सबसे हल्के पलों में भी सबसे गहरी मानवता छुपी होती है।

