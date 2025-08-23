Viral video: बच्चा खेलते-खेलते गलती से बॉर्डर पार चला गया, सोशल मीडिया पर लोग बोले-अब खुश रहेगा !

Viral video border crossing: एक वायरल वीडियो (Viral video border crossing) में चार लोगों का परिवार अमेरिका-कनाडा सीमा पर (viral border video) खड़ा दिखाई दे रहा है, जब छोटा लड़का घूमते दरवाजे से खेलते हुए सीमा पार (toddler crosses border)कर जाता है। अमेरिकी सीमा पर घूमने वाले दरवाज़ों से खेलता एक छोटा लड़का गलती से कनाडा पहुँच गया। इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में यह नजारा देखा गया। जब उसके गुस्साए माता-पिता ने पूछा कि बच्चा ऐसा क्यों करेगा, तो इंटरनेट पर लोग खुशी से झूम उठे कि बच्चा कनाडा में कितना खुश होगा। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में चार लोगों का यह परिवार अमेरिका-कनाडा सीमा (US Canada border viral) पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है , तभी एक छोटा लड़का घूमते हुए दरवाज़े से खेलते हुए सीमा पार कर जाता है। जब उनमें से तीन लोग अमेरिकी सीमा पर खड़े होते हैं, तो माता-पिता लड़के पर चिल्लाते हुए पूछते हैं, "तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?"