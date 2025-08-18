Viral Video: बेटी ने किया पिता के साथ मज़ाक, वीडियो देखकर हंस पड़ेंगे आप

वीडियो में बेटी ने अपने पिता के साथ मज़ाक करने के लिए आईफोन जैसा केक बनाया। सबसे पहले उसने आईफोन के आकार के सांचे में चॉकलेट सिरप डाला। फिर उसमें केक और क्रीम का एक टुकड़ा डाला और उसके बाद ऊपर से चॉकलेट सिरप की एक और लेयर डाली। उसे फ्रिज में रखने के बाद बेटी ने उसे अपने पिता के आईफोन से मैच करने लायक साइज़ दी। फाइनल टच देने के लिए बेटी ने स्क्रीन के लिए खाने जैसे पेपर का इस्तेमाल किया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ का फोन आ रहा है। फिर उसने ग्लास गार्ड के जैसी एक जिलेटिन शीट लगाई। आईफोन केक पूरा होते ही बेटी ने उसे किचन टेबल पर रख दिया, चार्जर लगाया और अपने पिता के असली फ़ोन को भी टेबल के नीचे चिपका दिया ताकि रिंगटोन बज सके। उसकी माँ पास ही छिप गई और उसने अपने फ़ोन से अपने पति को फोन किया और खाना बनाने में व्यस्त होने का नाटक किया।