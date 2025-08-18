Patrika LogoSwitch to English

Viral Video: बेटी ने किया पिता के साथ मज़ाक, वीडियो देखकर हंस पड़ेंगे आप

प्रैंक वीडियो अक्सर ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। इसी तरह का एक और वीडियो अब सामने आया है जिसमें एक बेटी ने अपने पिता के साथ ऐसा मज़ाक किया है जिसे देखकर आप हंस पड़ेंगे।

भारत

Tanay Mishra

Aug 18, 2025

iPhone prank
बेटी ने किया पिता के साथ मज़ाक (फोटो - वीडियो स्क्रीनशॉट)

सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर ही मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते हैं। इस तरह के वीडियो जल्द ही वायरल (Viral Video) भी हो जाते हैं। इसी तरह का एक और मज़ेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह एक प्रैंक वीडियो है, जिसमें एक बेटी, अपने पिता के साथ मज़ाक करती दिखाई दे रही है। बेटी के इस मज़ाक से पिता की भी हंसी छूट जाती है।

आईफोन जैसा केक बनाकर बेटी ने किया पिता के साथ मज़ाक

वीडियो में बेटी ने अपने पिता के साथ मज़ाक करने के लिए आईफोन जैसा केक बनाया। सबसे पहले उसने आईफोन के आकार के सांचे में चॉकलेट सिरप डाला। फिर उसमें केक और क्रीम का एक टुकड़ा डाला और उसके बाद ऊपर से चॉकलेट सिरप की एक और लेयर डाली। उसे फ्रिज में रखने के बाद बेटी ने उसे अपने पिता के आईफोन से मैच करने लायक साइज़ दी। फाइनल टच देने के लिए बेटी ने स्क्रीन के लिए खाने जैसे पेपर का इस्तेमाल किया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ का फोन आ रहा है। फिर उसने ग्लास गार्ड के जैसी एक जिलेटिन शीट लगाई। आईफोन केक पूरा होते ही बेटी ने उसे किचन टेबल पर रख दिया, चार्जर लगाया और अपने पिता के असली फ़ोन को भी टेबल के नीचे चिपका दिया ताकि रिंगटोन बज सके। उसकी माँ पास ही छिप गई और उसने अपने फ़ोन से अपने पति को फोन किया और खाना बनाने में व्यस्त होने का नाटक किया।

पिता को भी आ गई हंसी

फ़ोन की रिंगटोन सुनकर पिता अंदर आए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं उठा पाए। फिर उन्होंने पूछा, "मैरियन, मेरी स्क्रीन फ़्रीज़ हो गई है?" उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मज़ाक था। इस मज़ाक से पिता को भी हंसी आ जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि यह कोई आईफोन नहीं, बल्कि केक है, तो वह उसे चखते भी है।

सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है वीडियो

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर ढेरों लाइक्स और मज़ेदार कमैंट्स आ रहे हैं। साथ ही लोग इसे काफी शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो देखकर कई यूज़र्स ठहाके लगा रहे हैं।

