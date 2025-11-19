Viral Video: किलाउआ ज्वालामुखी फटा और 1,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक उछला लावा

कुछ दिन पहले ही हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी के हलेमा'उमा'उ क्रेटर, जो हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, में धमाका हुआ। इस धमाके से जिसमें लावा के फव्वारे 1,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक उछले और एक पंख के आकार की संरचना बनी। ज्वालामुखी की श्रृंखला दो वेंट्स (उत्तर और दक्षिण) से लावा के फव्वारे निकले। दक्षिण वेंट से निकले लावे का फव्वारा करीब 1,200 फीट ऊंचाई तक पहुंचा, जबकि उत्तर वेंट से निकले लावे का फव्वारा 750 फीट ऊंचाई तक पहुंचा। गैस पिस्टन प्रभाव से दक्षिण वेंट से निकले लावे के फव्वारे की ऊंचाई 1,500 फीट से ज़्यादा पहुंच गई।