Viral Video: कुकर में चाय बनाने का जुगाड़: दो सीटी लगीं, चाय पकी – लोग बोले, ‘ये तो चाय नहीं, दाल है!’

Pressure Cooker Tea Viral: इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। इसमें एक शख्स चाय बनाने का ऐसा तरीका दिखा रहा है कि देख कर पहले तो हंसी आएगी, फिर सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, चाय कुकर में बनाई है(Pressure Cooker Tea Viral)! वो भी पूरा प्रॉसेस के साथ (Cooker Tea Viral)– जैसे सब्जी या दाल बनाते हैं। गैस चालू, सामान अंदर, ढक्कन बंद, सीटी का इंतजार – और बन गई चाय! हम भारतीयों के लिए चाय सिर्फ पेय नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सुबह की नींद खोलने वाली, दोपहर की झपकी भगाने वाली, शाम की गपशप की साथी। हर कोई अपना स्टाइल रखता है – चाय बनाने के लिए कोई पहले पानी उबालता है, कोई दूध में पत्ती डालता है, कोई मसाला मिलाता है। लेकिन कुकर में चाय (Chai Jugaad Video) ? य​ह तो एकदम नया खेल है !