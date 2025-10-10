पुतिन ने माना, रूस की वजह से ही क्रैश हुआ था अजरबैजान एयरलाइंस का प्लेन

पिछले साल दिसंबर में प्लेन क्रैश (Plane Crash) का एक बड़ा मामला सामने आया था। अजरबैजान एयरलाइंस (Azerbaijan Airlines) का प्लेन कजाकिस्तान (Kazakhstan) में क्रैश हो गया था। यह प्लेन अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस में चेचन्या क्षेत्र की राजधानी ग्रोज़्नी जा रहा था। हालांकि इसे किसी वजह से कजाकिस्तान की ओर डायवर्ट करना पड़ा, जहाँ उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसी दौरान अक्ताऊ शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर प्लेन क्रैश हो गया और उसके दो टुकड़े भी हो गए। इस प्लेन क्रैश में 38 लोगों की मौत हो गई थी। इस भीषण हादसे के बाद कई थ्योरीज़ सामने आई, लेकिन हादसे की असल वजह का पता नहीं चल पाया। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है।