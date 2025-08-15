पुतिन-ट्रंप की मुलाकात आज, रूस ने तैनात किए फाइटर जेट्स

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच आज, शुक्रवार, 15 अगस्त को अमेरिकी राज्य अलास्का (Alaska) में मुलाकात होगी। दोनों के बीच 6 साल बाद मुलाकात होगी। पुतिन और ट्रंप के बीच इससे पहले आखिरी मुलाकात 28 जून 2019 को जापान (Japan) के ओसाका (Osaka) में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।