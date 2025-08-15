Patrika LogoSwitch to English

पुतिन-ट्रंप की मुलाकात आज, रूस ने तैनात किए फाइटर जेट्स

Putin-Trump Meeting: व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात अमेरिकी राज्य अलास्का में होगी।

भारत

Tanay Mishra

Aug 15, 2025

Donald Trump and Vladimir Putin
व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप (फोटो - वॉशिंगटन पोस्ट)

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच आज, शुक्रवार, 15 अगस्त को अमेरिकी राज्य अलास्का (Alaska) में मुलाकात होगी। दोनों के बीच 6 साल बाद मुलाकात होगी। पुतिन और ट्रंप के बीच इससे पहले आखिरी मुलाकात 28 जून 2019 को जापान (Japan) के ओसाका (Osaka) में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

अलास्का में कहाँ होगी पुतिन और ट्रंप की मुलाकात?

पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का के एलमेंडॉर्फ-रिचर्डसन मिलिट्री बेस पर हो रही है। इसे 'आइस फोर्ट्रेस' के नाम से भी जाना जाता है।

रूस ने तैनात किए फाइटर जेट्स

जिस मिलिट्री बेस पर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी, उसे अमेरिकी सैनिक इस्तेमाल करते हैं। इस मिलिट्री बेस पर सैटेलाइट्स और साइबर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। दोनों नेताओं के बीच होने वाली मुलाकात की अहमियत और गंभीरता को देखते हुए रूस ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए इस मिलिट्री बेस से कुछ दूरी पर फाइटर जेट्स तैनात किए हैं।

