अफगानिस्तान में तालिबान शासन को 4 साल पूरे

तालिबान शासन में अफगानिस्तान में सबकुछ बदल गया है। लोगों के कई मानवाधिकार उनसे छीन लिए गए। महिलायों से उनके कई अधिकार छीन लिए गए। छठी कक्षा से आगे लड़कियों की स्कूल शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं को अधिकांश नौकरियों, विशेष रूप से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने से रोक दिया गया है। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों में जाने, बिना पुरुष संरक्षक के यात्रा करने, और सिर से पांव तक ढकने की अनिवार्यता जैसे सख्त नियमों का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। नौकरियाँ काफी कम हो गई हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन स्तर काफी गिर गया है। हालांकि तालिबान ने भारत, रूस और चीन जैसे देशों से कूटनीतिक संबंध बनाए हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में तालिबान के शासन में अफगानिस्तान तेज़ी से पिछड़ा है।