क्या अब रूस करेगा मध्यस्थता? इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने लगाया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को फोन

इधर, ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की वकालत की है। उन्होंने पोप लियो के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि युद्ध शुरू होने से कुछ घंटे पहले जब मेरी मुलाकात उपराष्ट्रपति वेंस से हुई, तो मुझे यह आभास हुआ कि वह और राष्ट्रपति दोनों ही युद्ध की उलझनों से बचना चाहते थे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि युद्धविराम को बढ़ाया जाए और बातचीत जारी रखी जाए। सफलता के लिए शायद सभी को कुछ कठिन समझौते करने पड़ें, लेकिन ये विफलता और युद्ध के दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं।