Islamabad Talks: 21 घंटे में JD वेंस ने दर्जनों बार किया ट्रंप को कॉल, आखिर क्यों फेल हो गई Iran-US बातचीत, बड़ी वजह आई सामने

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम रीसेट कर रहे हैं। हम मिडिल ईस्ट में तैनात अपने युद्धपोतों, मिसाइल बेसों और फाइटर जेट्स में सबसे बेहतरीन गोला-बारूद भर रहे हैं। ये पहले इस्तेमाल किए गए गोला बारूद से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो हम इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत असरदार तरीके से करेंगे। ट्रंप के बयान पर सामरिक मामलों के जानकारों का कहना है कि बीते कुछ समय में ट्रंप ने अपने बयान कई बार बदले हैं, लेकिन इस बात की संभावना है कि जैसे-जैसे यह गतिरोध जारी रहेगा, अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी हवाई और नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाएगा।