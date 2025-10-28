पुतिन ने दिया ट्रंप को झटका, अमेरिका के साथ खत्म किया प्लूटोनियम डिस्पोज़ल एग्रीमेंट

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया है जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को झटका लगे और उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़े। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने भी साफ कर दिया है कि वह झुकने नहीं वाले हैं। अब पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे ट्रंप को झटका लगना तय है।