रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए ज़ेलेन्स्की तैयार

यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) इस समय अमेरिका (United States Of America) के न्यूयॉर्क (New York) शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) के 80वें सत्र में आयोजन लेने के लिए गए हुए हैं। न्यूयॉर्क में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई है और इस दौरान दोनों ने रूस (Russia) के खिलाफ चल रहे युद्ध के विषय में बात की। न्यूयॉर्क में ज़ेलेन्स्की कई इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान ज़ेलेन्स्की ने एक बड़ी बात कह दी है।
ज़ेलेन्स्की ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने के ले तैयार हैं। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि उनका लक्ष्य युद्ध को खत्म करना है।
ज़ेलेन्स्की ने यूक्रेन में अगले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी अपडेट दिया। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच अगर सीज़फ़ायर हो जाए, तो इस दौरान चुनाव हो सकते हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर आधिकारिक तौर पर ज़ेलेन्स्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 20 मई 2024 को उनका पांच वर्षीय राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो गया था। हालांकि रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में मार्शल लॉ (सैन्य आपातकाल) चल रहा है और इसी वजह से देश में किसी भी तरह के चुनावों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी कारण आधिकारिक रूप से कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी ज़ेलेन्स्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हुए हैं।