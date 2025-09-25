रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए ज़ेलेन्स्की तैयार

यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) इस समय अमेरिका (United States Of America) के न्यूयॉर्क (New York) शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) के 80वें सत्र में आयोजन लेने के लिए गए हुए हैं। न्यूयॉर्क में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई है और इस दौरान दोनों ने रूस (Russia) के खिलाफ चल रहे युद्ध के विषय में बात की। न्यूयॉर्क में ज़ेलेन्स्की कई इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान ज़ेलेन्स्की ने एक बड़ी बात कह दी है।