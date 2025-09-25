Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए ज़ेलेन्स्की तैयार

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने पद छोड़ने पर एक बड़ी बात कह दी है। ज़ेलेन्स्की कब छोड़ेंगे राष्ट्रपति पद? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 25, 2025

Volodymyr Zelenskyy
Volodymyr Zelenskyy (Photo - Washington Post)

यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) इस समय अमेरिका (United States Of America) के न्यूयॉर्क (New York) शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) के 80वें सत्र में आयोजन लेने के लिए गए हुए हैं। न्यूयॉर्क में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई है और इस दौरान दोनों ने रूस (Russia) के खिलाफ चल रहे युद्ध के विषय में बात की। न्यूयॉर्क में ज़ेलेन्स्की कई इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान ज़ेलेन्स्की ने एक बड़ी बात कह दी है।

राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए ज़ेलेन्स्की तैयार

ज़ेलेन्स्की ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने के ले तैयार हैं। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि उनका लक्ष्य युद्ध को खत्म करना है।

कब हो सकते हैं चुनाव?

ज़ेलेन्स्की ने यूक्रेन में अगले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी अपडेट दिया। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच अगर सीज़फ़ायर हो जाए, तो इस दौरान चुनाव हो सकते हैं।

आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है कार्यकाल

यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर आधिकारिक तौर पर ज़ेलेन्स्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 20 मई 2024 को उनका पांच वर्षीय राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो गया था। हालांकि रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में मार्शल लॉ (सैन्य आपातकाल) चल रहा है और इसी वजह से देश में किसी भी तरह के चुनावों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी कारण आधिकारिक रूप से कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी ज़ेलेन्स्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हुए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

25 Sept 2025 04:10 pm

Published on:

25 Sept 2025 04:05 pm

Hindi News / World / रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए ज़ेलेन्स्की तैयार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.