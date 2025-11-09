भारत के दो वॉन्टेड गैंगस्टर्स विदेश में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा देश

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। देश के दो वॉन्टेड गैंगस्टर्स को विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। हम बात कर रहे हैं वेंकटेश गर्ग (Venkatesh Garg) और भानु राणा (Bhanu Rana) की। गर्ग को जॉर्जिया (Georgia) में गिरफ्तार किया गया, जबकि राणा को अमेरिका (United States Of America) में पकड़ा गया। दोनों ही भारत (India) के मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं और देश में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की।