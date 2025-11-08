भारतवंशी विवेक रामास्वामी अमेरिकी राज्य ओहायो के गवर्नर की रेस में, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया समर्थन

ट्रंप पहले भी विवेक को समर्थन दे चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने विवेक को अपना समर्थन दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक ऐसी जगह जो मुझे काफी पसंद है और जहाँ मैंने 2016, 2020 और 2024 में तीन बार बड़ी जीत हासिल की। मैं विवेक को अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने उनके खिलाफ चुनावी मैदान में भी उतरा हूं और वह खास हैं। वह युवा, मज़बूत और स्मार्ट हैं। विवेक एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो वास्तव में हमारे देश से प्यार करते हैं। ओहायो के अगले गवर्नर के रूप में विवेक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, कर्ज़ों और खर्चों में कटौती करने, 'मेड इन अमेरिका' को बढ़ावा देने, अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व को बढ़ावा देने, हमारी बहुत सुरक्षित बॉर्डर को बनाए रखने, प्रवासी अपराध को रोकने, हमारी सेना/पूर्व सैनिकों को मज़बूत करने, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने, चुनाव की अखंडता को आगे बढ़ाने और संविधान के दूसरे संशोधन की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेंगे। विवेक रामास्वामी ओहायो के बेहतरीन गवर्नर होंगे और मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है।"