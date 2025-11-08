Patrika LogoSwitch to English

भारतवंशी विवेक रामास्वामी अमेरिकी राज्य ओहायो के गवर्नर की रेस में, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया समर्थन

अमेरिकी राज्यों में गवर्नर के चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। ओहायो राज्य के गवर्नर की रेस में भारतवंशी विवेक रामास्वामी भी शामिल हैं और अब उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन मिल गया है।

Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 08, 2025

Vivek Ramaswamy with Donald Trump

Vivek Ramaswamy with Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राज्यों में गवर्नर के चुनावों का दौर अब शुरू हो चुका है। जल्द ही ओहायो (Ohio) राज्य में भी नए गवर्नर के चयन के लिए चुनाव होंगे। ओहायो के गवर्नर की रेस में भारतवंशी विवेक रामस्वामी (Vivek Ramaswamy) भी शामिल हैं। भारतवंशी विवेक ने काफी पहले ही ओहायो का गवर्नर बनने की इच्छा जता दी थी और अब वह चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उनके इस अभियान में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का समर्थन भी मिल गया है।

विवेक के समर्थन में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखी यह बात

ट्रंप पहले भी विवेक को समर्थन दे चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने विवेक को अपना समर्थन दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक ऐसी जगह जो मुझे काफी पसंद है और जहाँ मैंने 2016, 2020 और 2024 में तीन बार बड़ी जीत हासिल की। मैं विवेक को अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने उनके खिलाफ चुनावी मैदान में भी उतरा हूं और वह खास हैं। वह युवा, मज़बूत और स्मार्ट हैं। विवेक एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो वास्तव में हमारे देश से प्यार करते हैं। ओहायो के अगले गवर्नर के रूप में विवेक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, कर्ज़ों और खर्चों में कटौती करने, 'मेड इन अमेरिका' को बढ़ावा देने, अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व को बढ़ावा देने, हमारी बहुत सुरक्षित बॉर्डर को बनाए रखने, प्रवासी अपराध को रोकने, हमारी सेना/पूर्व सैनिकों को मज़बूत करने, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने, चुनाव की अखंडता को आगे बढ़ाने और संविधान के दूसरे संशोधन की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेंगे। विवेक रामास्वामी ओहायो के बेहतरीन गवर्नर होंगे और मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है।"

हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं विवेक

विवेक हिंदू हैं और अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं। वह अपने अभियान के दौरान हिंदू धर्म और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करने से कभी पीछे नहीं हटते।

राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में ट्रंप का कर चुके हैं सामना

गौरतलब है कि रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में ट्रंप के खिलाफ विवेक भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना अभियान खत्म करते हुए ट्रंप को समर्थन दे दिया था।

