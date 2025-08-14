काबुल में 2030 तक 60 लाख लोगों को होना पड़ सकता है पानी से वंचित

दुनियाभर में ऐसे कई देश हैं जहाँ पानी की कमी देखने को मिल रही है। उन्हीं में से एक अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले कुछ समय में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। कम बारिश और बर्फ पिघलने की वजह से काबुल सूखता जा रहा है। जल भंडार जितनी तेज़ी से भर रहे हैं, उससे लगभग दोगुनी तेज़ी से खाली हो रहे हैं। नकदी की कमी के कारण तालिबान प्रशासन अब तक आस-पास के बांधों और नदियों से घुटन भरे शहर में पानी नहीं ला पाया है।