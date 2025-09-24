Patrika LogoSwitch to English

“भारत को करना होगा अपनी तरफ”, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की का बड़ा बयान

वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने भारत के बारे में बड़ा बयान दिया है। क्या कहा यूक्रेनी राष्ट्रपति ने? आइए नज़र डालते हैं।

Tanay Mishra

Sep 24, 2025

यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने मंगलवार को अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से फिर मुलाकात हुई। दोनों के बीच यह मीटिंग न्यूयॉर्क (New York) में हुई। इस दौरान ट्रंप ने ज़ेलेन्स्की की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन, रूस (Russia) द्वारा सारा कब्ज़ा किया इलाका वापस ले सकता है और युद्ध भी जीत सकता है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) पर निशाना हुए उन्हें कागज़ी शेर बताया। ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेन्स्की ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत (India) के बारे में बड़ा बयान दिया।

"भारत को करना होगा अपनी तरफ"

ज़ेलेन्स्की ने ट्रंप से मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू के दौरान कहा, "वेस्टर्न गठबंधन को भारत को अपनी तरफ करना होगा। ईरान कभी भी हमारे पक्ष में नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत काफी हद तक हमारे साथ है। हाँ, एनर्जी खरीद को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं, लेकिन उनका समाधान किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे संभाल सकते हैं। यूरोप को भारत के साथ मज़बूत संबंध बनाने चाहिए। हमें भारतीयों से दूर नहीं होना चाहिए।"

ट्रंप ने फिर लगाया भारत-चीन पर आरोप

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) के 80वें सत्र को मंगलवार को संबोधित किया। अपने संबोधन में ट्रंप ने एक बार फिर भारत और चीन पर आरोप लगाया कि दोनों देश रूस से तेल खरीदकर युद्ध में रूस की ताकत बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने नाटो पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नाटो देश भी रूस से एनर्जी पर अब तक पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाए हैं।

24 Sept 2025 12:00 pm

24 Sept 2025 11:43 am

