“भारत को करना होगा अपनी तरफ”, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की का बड़ा बयान

यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने मंगलवार को अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से फिर मुलाकात हुई। दोनों के बीच यह मीटिंग न्यूयॉर्क (New York) में हुई। इस दौरान ट्रंप ने ज़ेलेन्स्की की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन, रूस (Russia) द्वारा सारा कब्ज़ा किया इलाका वापस ले सकता है और युद्ध भी जीत सकता है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) पर निशाना हुए उन्हें कागज़ी शेर बताया। ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेन्स्की ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत (India) के बारे में बड़ा बयान दिया।