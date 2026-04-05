क्या है AD-08 माजिद? जिसने बीच आसमान में तोड़ा सुपरपावर का गुरूर, जानें इसकी रेंज और मारक क्षमता

रेंज: मिसाइल की प्रभावी फायरिंग रेंज 700 मीटर से 8 किलोमीटर तक है। इंफ्रारेड सेंसर्स की डिटेक्शन रेंज 15 किलोमीटर है, जबकि कशिफ-99 फेज्ड ऐरे रडार से जोड़ने पर यह 12-30 किलोमीटर तक बढ़ सकती है।

ऊंचाई (Altitude): 20 मीटर से 6 किलोमीटर तक ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।

गाइडेंस सिस्टम: रडार पर निर्भर नहीं, बल्कि पैसिव इमेजिंग इंफ्रारेड (हीट सिग्नेचर) और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग का इस्तेमाल करता है। इससे यह स्टेल्थ विमानों (जैसे F-35) के खिलाफ भी प्रभावी है क्योंकि यह कोई रडार सिग्नल नहीं छोड़ता, जिससे दुश्मन को चेतावनी नहीं मिलती।