50% Tariff के बाद PM मोदी ने खेला ऐसा ‘मास्टरस्ट्रोक’ कि छटपटाने लगा अमेरिका, सांसद ने कहा- ट्रंप की मदद करें

पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। शुक्रवार को फोन पर हुई बातचीत के दौरान, पुतिन ने मोदी को यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रमों से अवगत कराया। मोदी ने पुतिन को इस साल के अंत में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आमंत्रित किया है।