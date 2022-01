दुनियाभर में कोरोना के मामले 50% से ज्यादा बढ़े, इन देशों में जबरदस्त उछाल, WHO ने जताई चिंता

WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं, अफ्रीका में कोरोना के मामलों में 11 फीसदी की गिरावट देखी गई हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नवीनतम महामारी की रिपोर्ट में कहा है कि दुनियाभर में पिछले सप्ताह नए कोरोनोवायरस के मामलों में लगभग 55% का उछाल आया है। इसमें एक राहत की बात ये है कि मौत के मामले स्थिर हैं। मंगलवार रात जारी की गई साप्ताहिक रिपोर्ट में, WHO ने कहा कि पिछले सप्ताह लगभग 15 मिलियन नए कोरोना के मामले सामने आए और 43,000 से अधिक मौतें हुईं हैं। अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं, अफ्रीका में कोरोना के मामलों में 11 फीसदी की गिरावट देखी गई हैं।

पिछले हफ्ते WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कोरोना के 95 लाख नए मामले दर्ज किये गए थे। इस रिपोर्ट के बाद WHO ने कहा था कि ये महामारी की सुनामी है।ओमीक्रॉन को लेकर WHO ने कहा था कि ओमीक्रॉन वेरियंट डेल्टा वेरियंट को दुनियाभर में रिप्लेस कर रहा है। ओमीक्रॉन जों सबसे पहले पिछले वर्ष नवंबर माह में दक्षिण अफ्रीका से सामने आया था उसकी हिस्सेदारी सभी सीक्वन्स में 59 फीसदी हो गई है। ओमीक्रॉन दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, WHO ने ये भी कहा है कि ओमीक्रॉन अन्य वेरियंट की तुलना में कम घातक है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की लहर जा चुकी है जबकि दुनियाभर के देश में इसका प्रसार जारी है।