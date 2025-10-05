गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? पुतिन के खास किरिल दिमित्रिएव ने किया खुलासा

बता दें, हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए हामी भरी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से सभी बंधकों को रिहा करने के हमास के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही खास दिन है। कई मायनों में, यह अभूतपूर्व है, लेकिन आप सभी का धन्यवाद, और उन सभी महान देशों का भी धन्यवाद जिन्होंने इसमें मदद की। हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। देखते हैं कि यह सब कैसे होता है। हमें अंतिम निर्णय ठोस रूप में लेना होगा।"