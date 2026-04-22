गायब हो रहे अमेरिका के वैज्ञानिक, क्या है अमेरिका के वैज्ञानिकों की मौत और गुम होने की कहानी?

Why Are U.S. Scientists Disappearing: अमेरिका में हाल के दिनों में एक ऐसी घटनाओं की सीरीज सामने आई है जिसने वहां की सुरक्षा एजेंसियों को भी परेशान कर दिया है। एक के बाद एक कई वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या गायब होने की खबरें सामने आई हैं। अब तक करीब 11 वैज्ञानिक या तो लापता हो चुके हैं या फिर असामान्य हालात में मृत पाए गए हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले को अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इनमें शामिल अधिकांश वैज्ञानिक बेहद संवेदनशील क्षेत्रों जैसे न्यूक्लियर और एयरोस्पेस रिसर्च से जुड़े थे।