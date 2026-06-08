हिंद महासागर में आइलैंड क्यों खरीदना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जानें वजह?

बता दें चागोस आइलैंड में मौजूद ‘डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा’ अमेरिका और ब्रिटेन के लिए हिंद महासागर का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना माना जाता है। यह बेस अमेरिका को एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे समय में जब ब्रिटेन इस क्षेत्र की कमान मॉरिशस को सौंपने की तैयारी कर रहा है, ट्रंप प्रशासन इस इलाके पर अपना प्रभाव बनाए रखने के विकल्प तलाश रहा है। यही वजह है कि चागोस आइलैंड को लेकर ट्रंप ने दिलचस्पी दिखाई है।