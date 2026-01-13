बार स्टूल से गिरी महिला…सबको लगा मामूली घटना, अगली सुबह आई मौत की खबर

कैडी की माँ, शर्ली ने बताया कि उनकी बेटी अपने अंग दान कर गई है। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसने ऑर्गन डोनेट करने के लिए कब पंजीकरण करवाया था। बताया आज रहा है कि कैडी पिछले कुछ समय से काफी परेशान चल रहीं थीं और अक्सर बार में शराब पीने जाया करती थीं। होटल के स्टाफ ने भी स्वीकारा है कि कैडी अक्सर वहां आया करती थीं। महिला के दोस्तों का कहना है कि यदि वह उस दिन कैडी को अस्पताल ले जाते तो शायद आज वह जिंदा होतीं। खुद कैडी को भी यही लग रहा था कि यह एक मामूली घटना है और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ब्लीडिंग होती रही, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।