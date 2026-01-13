बार स्टूल से गिरी महिला…सबको लगा मामूली घटना, अगली सुबह आई मौत की खबर

शराब पीते हुए महिला बार स्टूल से गिर गई। (PC: AI)
Woman dies after falling from bar stool: कभी-कभी मामूली लगने वाले हादसे भी जानलेवा साबित हो जाते हैं। इंग्लैंड में रहने वाली एक महिला के साथ भी यही हुआ। महिला होटल के बार में शराब पी रही थी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह बार स्टूल से नीचे गिर गई। महिला ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। वह दोस्तों की मदद से अपने घर चली गई, लेकिन अगली सुबह उसकी मौत की खबर आई। डॉक्टरों का कहना है कि सिर में अंदरूनी छोटी लगने से महिला की मौत हुई है।
मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, 33 वर्षीय कैडी हंट (Kadie Hunt) अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड की डेवोन काउंटी स्थिति एक होटल के बार में गई थीं। यहां शराब पीने के दौरान अचानक वह एक ऊंचे बार स्टूल से नीचे गिर गईं। कैडी का सिर मार्बल की चिमनी से टकराया। लेकिन उन्हें लगा की सबकुछ सामान्य है। वह इस घटना को लेकर शर्मिंदा हुईं और दोस्तों की मदद से घर वापस चली गईं। इस घटना में कैडी के सिर पर कोई बाहरी चोट नहीं आई, इसलिए उन्हें लगा कि सब छ ठीक है। लेकिन अगली सुबह उनकी मौत हो गई
घटना के अगले दिन कैडी अपने टॉयलेट में बेहोश मिलीं। उनका चेहरा सूज गया था। परिवार वालों ने तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। डॉक्टरों का कहना कि मार्बल से सिर टकराने के चलते अंदरूनी ब्लीडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से कैडी हंट की मौत हुई। बाहर से भले ही सबकुछ ठीक लग रहा था, मगर अंदर चोट बहुत गहरी थी। ऊंचाई से गिरने और मार्बल पर सिर लगने के चलते अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। अगर कैडी हंट उसी समय अस्पताल आ जातीं, तो उन्हें बचाया जा सकता था।
होटल के CCTV से पता चलता है कि शराब पीते समय दो बच्चों की मां कैडी हंट अचानक स्टूल से गिर गईं। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन नशे में उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। दोस्तों की मदद से वह किसी तरह घर पहुंची। होटल के स्टाफ का कहना है कि कैडी को कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए उन्हें लगा कि यह एक मामूली घटना है। हादसे के बाद वह शर्मिंदा महसूस कर रही थीं और तुरंत ही वहां से चली गईं। किसी को अंदाज भी नहीं था कि अगली सुबह उनकी मौत की खबर सामने आएगी।
कैडी की माँ, शर्ली ने बताया कि उनकी बेटी अपने अंग दान कर गई है। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसने ऑर्गन डोनेट करने के लिए कब पंजीकरण करवाया था। बताया आज रहा है कि कैडी पिछले कुछ समय से काफी परेशान चल रहीं थीं और अक्सर बार में शराब पीने जाया करती थीं। होटल के स्टाफ ने भी स्वीकारा है कि कैडी अक्सर वहां आया करती थीं। महिला के दोस्तों का कहना है कि यदि वह उस दिन कैडी को अस्पताल ले जाते तो शायद आज वह जिंदा होतीं। खुद कैडी को भी यही लग रहा था कि यह एक मामूली घटना है और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ब्लीडिंग होती रही, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
