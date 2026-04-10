हॉर्मुज पर टोल की मांग से दुनिया चिंतित, क्या अब गुजरने वाले जहाजों पर लगेगा शुल्क?

स्वेज नहर और पनामा नहर जैसे जलमार्ग मानव निर्मित हैं, इसलिए वहां टोल लेना वैध है। इसके विपरीत Hormuz Strait एक प्राकृतिक जलडमरूमध्य है, जहां मुक्त ट्रांजिट का सिद्धांत लागू होता है। इसी तरह सिंगापुर स्ट्रेट में भी कोई टोल नहीं लिया जाता, जबकि तुर्की स्ट्रेट्स में मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत केवल सीमित सेवा शुल्क ही संभव है। ईरान की इस मांग ने खाड़ी देशों और वैश्विक शक्तियों को चिंतित कर दिया है। UAE ने कहा कि यह जलमार्ग किसी देश के नियंत्रण में नहीं हो सकता, जबकि कतर ने मुक्त आवाजाही की वकालत की। अमेरिका ने भी साफ किया है कि किसी भी शांति समझौते में तेल का निर्बाध प्रवाह जरूरी होगा।