युद्ध विराम के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का दावा, कहा-हमने ‘शाहेद’ ड्रोन को नष्ट किया

इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया 'X' पर कहा, 'हमने अपने सैन्य विशेषज्ञों को मध्य पूर्व भेजा, जिनमें इंटरसेप्टर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ शामिल थे। हमने कुछ देशों को इंटरसेप्टर के साथ काम करने का तरीका दिखाया। क्या हमने ईरानी 'शाहेद' ड्रोनों को नष्ट किया? जी हां, हमने किया। क्या हमने इसे सिर्फ एक देश में किया? नहीं, कई देशों में। और मेरी राय में, यह एक सफलता है।'