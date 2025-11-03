इस शहर में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, एक रात बिताने के लिए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 22 रूपए

दुनिया का सबसे सस्ता होटल इतना सस्ता है कि इसमें एक रात बिताने के लिए आपको सिर्फ 22 रूपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। जानकर हैरानी हो सकती है और शायद यह बात झूठ भी लगे, लेकिन यह सच है। भारत में कई जगह तो चाय भी 22 रूपए में नहीं आती, लेकिन दुनिया के सबसे सस्ते होटल में आप एक रात सिर्फ 22 रूपए खर्च करके बिता सकते हैं। हाल ही में इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है।