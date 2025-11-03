Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इस शहर में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, एक रात बिताने के लिए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 22 रूपए

Cheapest Hotel In The World: क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सस्ते होटल में एक रात बिताने के लिए आपको सिर्फ 22 रूपए खर्च करने पड़ेंगे? जानकर हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 03, 2025

World's cheapest hotel

World's cheapest hotel (Photo - Video screenshot)

घूमने-फिरने का शौक रखने वाले लोग सबसे पहले ट्रेन-बस या फ्लाइट का टिकट बुक कराना और होटल बुकिंग जैसे काम करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा होटल बुक करना पसंद करते हैं जो उनके बजट में हो। हालांकि सस्ते होटल के लिए भी ठीक-ठाक कीमत चुकानी पड़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सस्ता होटल (World's Cheapest Hotel) कहाँ और इस होटल में एक रात बिताने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? जवाब जानकर आपको हैरानी हो सकती है।

एक रात बिताने के लिए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 22 रूपए

दुनिया का सबसे सस्ता होटल इतना सस्ता है कि इसमें एक रात बिताने के लिए आपको सिर्फ 22 रूपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। जानकर हैरानी हो सकती है और शायद यह बात झूठ भी लगे, लेकिन यह सच है। भारत में कई जगह तो चाय भी 22 रूपए में नहीं आती, लेकिन दुनिया के सबसे सस्ते होटल में आप एक रात सिर्फ 22 रूपए खर्च करके बिता सकते हैं। हाल ही में इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है।

कहाँ है दुनिया का सबसे सस्ता होटल?

दुनिया का सबसे सस्ता होटल पाकिस्तान (Pakistan) के पेशावर (Peshawar) शहर में है। इसका वीडियो नॉर्थर्न आयरलैंड (Northern Ireland) के एक ट्रैवल व्लॉगर डेविड सिम्पसन (David Simpson) ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस होटल में एक रात बिताने की कीमत 70 पाकिस्तानी रूपए है जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 22 रूपए है।

बेहद गंदा और बदबूदार है यह होटल

पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित दुनिया का सबसे सस्ता होटल बेहद ही गंदा और बदबूदार है। इस होटल में कमरे नहीं हैं और न ही बिस्तर। मेहमानों को चारपाई पर सोना पड़ता है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस होटल के सस्ते होने की तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग मज़ाक भी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भिखारी भी इस होटल में ठहर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Nov 2025 12:19 pm

Published on:

03 Nov 2025 12:14 pm

Hindi News / World / इस शहर में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, एक रात बिताने के लिए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 22 रूपए

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश में सिर-फुटव्वल शुरू, छात्र नेताओं ने अब खोल दिया BNP और जमात के खिलाफ मोर्चा, लगा दिए ये आरोप

Instability in Bangladesh
विदेश

ब्रह्मांड से आई अब तक की सबसे तेज़ ‘फास्ट रेडियो बर्स्ट’

Fast radio burst
विदेश

भारत और अफगानिस्तान करेंगे कुछ ऐसा कि पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, इसी महीने…

Indian External Affairs Minister S. Jaishankar with Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi
विदेश

ट्रंप ने दी चीन को चेतावनी, “ताइवान पर हमले का परिणाम जानते हैं जिनपिंग”

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

वियतनाम में बाढ़ से हाहाकार, 37 लोगों की मौत और 78 घायल

Floods in Vietnam
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.