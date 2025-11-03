इस शहर में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, एक रात बिताने के लिए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 22 रूपए

World's cheapest hotel (Photo - Video screenshot)
घूमने-फिरने का शौक रखने वाले लोग सबसे पहले ट्रेन-बस या फ्लाइट का टिकट बुक कराना और होटल बुकिंग जैसे काम करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा होटल बुक करना पसंद करते हैं जो उनके बजट में हो। हालांकि सस्ते होटल के लिए भी ठीक-ठाक कीमत चुकानी पड़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सस्ता होटल (World's Cheapest Hotel) कहाँ और इस होटल में एक रात बिताने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? जवाब जानकर आपको हैरानी हो सकती है।
दुनिया का सबसे सस्ता होटल इतना सस्ता है कि इसमें एक रात बिताने के लिए आपको सिर्फ 22 रूपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। जानकर हैरानी हो सकती है और शायद यह बात झूठ भी लगे, लेकिन यह सच है। भारत में कई जगह तो चाय भी 22 रूपए में नहीं आती, लेकिन दुनिया के सबसे सस्ते होटल में आप एक रात सिर्फ 22 रूपए खर्च करके बिता सकते हैं। हाल ही में इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है।
दुनिया का सबसे सस्ता होटल पाकिस्तान (Pakistan) के पेशावर (Peshawar) शहर में है। इसका वीडियो नॉर्थर्न आयरलैंड (Northern Ireland) के एक ट्रैवल व्लॉगर डेविड सिम्पसन (David Simpson) ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस होटल में एक रात बिताने की कीमत 70 पाकिस्तानी रूपए है जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 22 रूपए है।
पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित दुनिया का सबसे सस्ता होटल बेहद ही गंदा और बदबूदार है। इस होटल में कमरे नहीं हैं और न ही बिस्तर। मेहमानों को चारपाई पर सोना पड़ता है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस होटल के सस्ते होने की तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग मज़ाक भी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भिखारी भी इस होटल में ठहर सकता है।
