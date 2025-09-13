दुनिया में पहली बार रोबोट को बनाया गया मंत्री, अल्बानिया ने रचा इतिहास

दीएला पारंपरिक अल्बानियाई कपड़े पहनती है और एक गुड़िया की जैसी दिखाई देती है। यह तेज़ और स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम आम नेताओं की तरह न तो रिश्वत लेता है और न ही इंसानों की तरह जल्दी थकता है, बल्कि यह बहुत तेजी से बहुत अधिक काम करने में सक्षम है। सार्वजनिक खरीद में घोटाले आम बात है, इसी के चलते जल्द ही टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह एआइ के हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि सभी लोग इस एआई रोबोट मंत्री की नियुक्ती से खुश नहीं है। कुछ लोगों के सवाल है कि अगर यह कंप्यूटर सिस्टम पहले से ही भ्रष्ट हुआ तो क्या इससे संचालित रोबोट रह पाएगा। साथ ही लोगों का यह सवाल भी है कि, अगर डिएला से अगल कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी बॉट की होगी या उसे बनाने वाली व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा।