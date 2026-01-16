Grok AI में बड़ा बदलाव: असली तस्वीरों से छेड़छाड़ बंद, अब केवल पेड सर्विस में मिलेगा ये फीचर

ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों की बिना सहमति वाली यौन उत्तेजक तस्वीरें बनाने के आरोपों के बाद कैलिफोर्निया ने जांच शुरू की थी। मलेशिया और इंडोनेशिया ने ग्रोक पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, भारत और ब्राजील ने भी सख्त चेतावनी जारी की और जांच शुरू कर दी। विरोध के बाद एक्स एआई ने अब तकनीकी उपाय लागू किए। कंपनी का कहना है कि यह कदम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी निभाने के लिए उठाया गया है।