Grok AI में बड़ा बदलाव: असली तस्वीरों से छेड़छाड़ बंद, अब केवल पेड सर्विस में मिलेगा ये फीचर

एलन मस्क (Photo - IANS)
Grok Spicy Mode Ban: वैश्विक स्तर पर भारी विरोध व जांच के बाद एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने तकनीकी उपाय लागू करते हुए ग्रोक के 'स्पाइसी मोड' में वास्तविक लोगों की तस्वीराें को उत्तेजक पोशाक में बदलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कंपनी ने तस्वीर निर्माण और संपादन की सुविधा को केवल सशुल्क (पेड) ग्राहकों तक सीमित कर दिया है, ताकि दुरुपयोग करने वालों को आसानी से ट्रैक किया जा सके और जवाबदेही तय हो सके।
कंपनी ने बुधवार रात घोषणा की कि अब उसका एआई चैटबॉट ग्रोक उन देशों या क्षेत्रों में वास्तविक लोगों की तस्वीरों को बिकिनी, अंडरवियर या अन्य उत्तेजक कपड़ों में संपादित नहीं कर पाएगा, जहां ऐसा करना गैरकानूनी है।
ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों की बिना सहमति वाली यौन उत्तेजक तस्वीरें बनाने के आरोपों के बाद कैलिफोर्निया ने जांच शुरू की थी। मलेशिया और इंडोनेशिया ने ग्रोक पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, भारत और ब्राजील ने भी सख्त चेतावनी जारी की और जांच शुरू कर दी। विरोध के बाद एक्स एआई ने अब तकनीकी उपाय लागू किए। कंपनी का कहना है कि यह कदम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी निभाने के लिए उठाया गया है।
बता दें कि भारत सरकार के आईटी मंत्रालय (MeitY) ने X को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि नियमों का पालन नहीं हुआ, तो कंपनी से 'सेफ हार्बर' (कानूनी सुरक्षा) छीन ली जाएगी। इसके बाद X ने भारत में 3,500 से ज्यादा पोस्ट हटाईं और कई अकाउंट्स ब्लॉक किए।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग