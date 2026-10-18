बाब अल-मंदेब में महासंग्राम: यमन सेना का हूतियों पर फाइबर-ऑप्टिक और कामिकेज ड्रोन से भीषण हमला

अधिकारी ने बताया कि हूती लड़ाकों ने अपने मजबूत ठिकानों और खाइयों से कड़ा मुकाबला किया, जिससे भारी झड़पें हुईं। उन्होंने यह भी बताया कि इलाके में बिछाई गई बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगों (माइंस) के कारण सरकारी सेना के आगे बढ़ने में मुश्किलें आईं। अधिकारी ने कहा, इस इलाके में हमने अब तक की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक देखी है। हूती पूरी तरह से मजबूत ठिकानों में जमे हुए हैं, और हमारी सेना उनकी रक्षा पंक्तियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है।