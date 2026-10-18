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बाब अल-मंदेब में महासंग्राम: यमन सेना का हूतियों पर फाइबर-ऑप्टिक और कामिकेज ड्रोन से भीषण हमला

यमन के रणनीतिक बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास सरकारी सेना ने हूतियों के ठिकानों पर फाइबर-ऑप्टिक गाइडेड और कामिकेज ड्रोन से नया हमला किया। बारूदी सुरंगों के बीच भीषण झड़पें जारी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Oct 18, 2026

Nation Shield Forces

बाब अल-मंदेब पर हूतियों के गढ़ में घुसी यमन सेना, Photo Source@IANS

यमन के रणनीतिक 'बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य' (स्ट्रेट) के पास रविवार को भीषण लड़ाई छिड़ गई। सरकारी सेना ने इस इलाके में हूतियों के ठिकानों के खिलाफ एक नया हमला शुरू किया है। यह जानकारी एक सरकारी सैन्य अधिकारी ने 'शिन्हुआ' समाचार एजेंसी को दी।
नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि 'जायंट्स ब्रिगेड' और 'नेशन शील्ड फोर्सेज' की टुकड़ियों ने कई दिशाओं से आगे बढ़कर, जलडमरूमध्य के रास्तों पर नजर रखने वाले हूतियों के अहम ठिकानों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की।

अधिकारी ने बताया कि हूती लड़ाकों ने अपने मजबूत ठिकानों और खाइयों से कड़ा मुकाबला किया, जिससे भारी झड़पें हुईं। उन्होंने यह भी बताया कि इलाके में बिछाई गई बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगों (माइंस) के कारण सरकारी सेना के आगे बढ़ने में मुश्किलें आईं। अधिकारी ने कहा, इस इलाके में हमने अब तक की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक देखी है। हूती पूरी तरह से मजबूत ठिकानों में जमे हुए हैं, और हमारी सेना उनकी रक्षा पंक्तियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

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Updated on:

18 Oct 2026 05:22 pm

Published on:

18 Oct 2026 05:22 pm

Hindi News / World / बाब अल-मंदेब में महासंग्राम: यमन सेना का हूतियों पर फाइबर-ऑप्टिक और कामिकेज ड्रोन से भीषण हमला

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