यमन के हूतियों ने सऊदी अरब में समुद्री नाकेबंदी का किया ऐलान, तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका

पिछले सप्ताह सना एयरपोर्ट पर एक ईरानी विमान के उतरने की कोशिश के दौरान रनवे पर बमबारी की गई थी। इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के अभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइलें दागीं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के साथ-साथ हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से बाब अल-मंडेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर भी खतरा बना हुआ है। हूती गुट ने सऊदी अरब को किसी भी तरह की बेवकूफी न करने की धमकी देते हुए ​कहा कि, किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।