क्या बांग्लादेश की राह पर चल रहा है नेपाल ? दोनों देशों में युवाओं के आंदोलन से आया सियासी भूचाल और हिल गईं सरकारें

Youth-led political protests in South Asia: पिछले दो वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में बड़े राजनीतिक बदलाव देखे गए हैं। दोनों देशों में युवा नेताओं और जनता के विरोध प्रदर्शन (Youth political protests in South Asia) ने पुरानी सरकारों को सत्ता से हटाने पर मजबूर कर दिया है। आइए समझते हैं कि इन दोनों देशों की राजनीतिक हलचल में क्या-क्या समानताएं हैं। बांग्लादेश में 2024 (Bangladesh student revolution 2024) में शेख हसीना की सरकार बड़े पैमाने पर विरोध के बाद गिर गई। इसी तरह, नेपाल में 2025 (Nepal youth movement 2025) में केपी शर्मा ओली को देशव्यापी प्रदर्शन के दबाव में प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। दोनों नेताओं ने विरोध के कारण सत्ता से हाथ धोना पड़ा और दोनों देशों में युवा आंदोलन ने सरकारें हिलाईं।